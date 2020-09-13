РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 сен. Все 180 участковых избирательных комиссий заработали в подмосковной Балашихе в рамках выборов в городской совет депутатов.

Воскресенье - Единый день голосования на муниципальных выборах в Балашихе. Участковые избирательные комиссии работают до 20:00.

В целях профилактики и недопущения распространения коронавируса на всех УИКах строго соблюдают меры предосторожности. Все участки обеспечены средствами индивидуальной защиты и растворами для дезинфекции.

По итогам голосования в новый состав горсовета войдут 35 депутатов - по пять человек от каждого из семи избирательных округов.