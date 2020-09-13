РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 сен. Все 20 участковых избирательных комиссий начали свою работу в подмосковных Люберцах в рамках Единого дня голосования на довыборах в совет депутатов по 7-му многомандатному избирательному округу.

Проголосовать можно до 20:00. В целях профилактики и недопущения распространения коронавируса на всех УИКах строго соблюдаются меры предосторожности.

В границах избирательного округа расположены поселок Октябрьский, части поселков Малаховка и Томилино. В округе насчитывается более 30 тысяч избирателей. Они будут выбирать двух депутатов из 11 зарегистрированных кандидатов.