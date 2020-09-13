РИАМО - 13 сен. Избирательные участки открылись в столичных районах Марьино и Бабушкинский в рамках дополнительных выборов в советы депутатов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для голосования необходимо взять с собой паспорт. Если по состоянию здоровья избиратели не могут проголосовать на избирательном участке, то это можно сделать дома. Для волеизъявления на дому нужно до 14:00 оставить заявление в участковой избирательной комиссии.

«Сотрудники избирательной комиссии и наблюдатели придут домой к избирателям с переносным ящиком для голосования и бюллетенем», - уточняется в сообщении.

Отдать свой голос на выборах могут москвичи с постоянной регистрацией на территории избирательного округа №1 в Марьине или избирательного округа №1 в Бабушкинском районе. В каждом округе выберут двух депутатов.

В течение 11 и 12 сентября избиратели могли проголосовать дистанционно на портале mos.ru. Участие в выборах в формате онлайн приняли почти 4,5 тысячи человек.

Все проголосовавшие (дома, онлайн или на участках) могут присоединиться к проекту «Миллион призов». 14 сентября методом случайного отбора выберут победителей, которые получат СМС-сообщения с результатами розыгрыша.