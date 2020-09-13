РИАМО - 13 сен. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета SportStar в подмосковном Щелкове, сообщается на сайте ведомства.

«Следствием установлено, что 12 сентября в вечернее время легкомоторный самолет SportStar под управлением пилота (он же собственник воздушного судна) 1969 года рождения с пассажиром на борту, вылетев с аэродрома городского округа Черноголовка, потерпел крушение в городском округе Щелково Московской области. От полученных телесных повреждений находившиеся на борту погибли», - говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

СК организовал комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося. Следователи начали осмотр места происшествия и допрос очевидцев, также назначены экспертизы.

Видео с места жесткой посадки самолета в подмосковном Щелкове>>