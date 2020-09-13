РИАМО - 13 сен. Избирательные участки открылись в 18 городских округах Московской области в рамках выборов в органы местного самоуправления, сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.

Воскресенье – основной день голосования в рамках муниципальных выборов в Подмосковье.

«Выборы в Московской области проходят на 634 участках. Сегодня с 08:00 и до 20:00 они готовы принять более 1 миллиона избирателей», - говорится в сообщении.

Всего в Подмосковье будут избраны 183 депутата городских советов. Так, 170 мандатов замещают на основных выборах в Балашихе, Лыткарине, Дмитровском округе, Подольске, Фрязине, Электростали и Молодежном. Еще 13 мандатов – на дополнительных выборах в Егорьевске, Красногорске, Люберцах, Богородском округе, Наро-Фоминском округе, Талдомском округе, Воскресенске, Ступине, Истре, Рузском округе и Звездном городке.