РИАМО - 13 сен. За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительными результатами тестов на коронавирус, сообщает оперативный штаб столицы.

При любых проявлениях симптомов ОРВИ нужно остаться дома и вызвать врача.

«Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», - говорится в сообщении.

В Москве уже сняли почти все ограничения, введенные ранее из-за распространения коронавируса. Однако в общественных местах все еще нужно находиться в маске и перчатках.

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13 СЕНТЯБРЯ

- За прошедшие сутки в Москве скончались 14 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 4 982 человек.