РИАМО - 13 сен. В воскресенье температура воздуха в Московском регионе может подняться до плюс 21 градуса, во второй половине дня возможны кратковременные дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве - 19-21 градус, по области - 16-21 градус», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами он может усилиться до 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 50%.

По словам специалистов, для большинства людей такая погода не оказывает дополнительной нагрузки на организм и редко вызывает различные негативные реакции.