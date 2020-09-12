РИАМО - 12 сен. Вместе с дистанционным электронным голосованием была запущена система электронного реестра, которая поможет не допустить двойного голосования, сообщил журналистам начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

«Электронное голосование завершилось, в этот раз мы пробовали его параллельно с введением электронного реестра. Это сделано для того, чтобы не допустить пересечений или двойных голосований между разными формами – досрочным, электронным и традиционным. Завтра (13 сентября – ред.) также будет работать электронный реестр», — сказал Костырко.

Он отметил, что первые дни выборов в целом прошли спокойно и без нарушений.

13 сентября состоится Единый день голосования, москвичи смогут проголосовать за муниципальных депутатов.