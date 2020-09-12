РИАМО - 12 сен. Дистанционным электронным голосованием воспользовалось 93,45% избирателей столицы – самый высокий показатель явки с момента запуска сервиса, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами в Москве Алексей Венедиктов.

«Сегодня закончились два голосования: досрочное голосование в Москве из 6,8 тысячи людей досрочно проголосовал 601 человек, это меньше 1%. Закончилось электронное голосование, как вы знаете, было (зарегистрировано – ред.) почти пять тысяч человек (4 835 человек – ред.). Воспользовались своим правом 93,45% (4 535 человек – ред.) — самая большая цифра явки с начала электронного голосования», — сказал Венедиктов.

Он добавил, что те 300 человек, которые не смогли проголосовать дистанционно, смогут это сделать 13 сентября традиционным способом.

«Завтра (13 сентября – ред.) тем людям, которые зарегистрировались, но не проголосовали, будут, во-первых, направлены СМС, напоминающие об их правах, и, во-вторых, наш колл-центр позвонит каждому и скажет, что у вас остается возможность прийти на участок и проголосовать», - добавил Алексей Венедиктов.​