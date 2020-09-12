РИАМО - 12 сен. Дистанционным электронным голосованием воспользовалось 93,45% избирателей столицы – самый высокий показатель явки с момента запуска сервиса, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами в Москве Алексей Венедиктов.
Он добавил, что те 300 человек, которые не смогли проголосовать дистанционно, смогут это сделать 13 сентября традиционным способом.
«Завтра (13 сентября – ред.) тем людям, которые зарегистрировались, но не проголосовали, будут, во-первых, направлены СМС, напоминающие об их правах, и, во-вторых, наш колл-центр позвонит каждому и скажет, что у вас остается возможность прийти на участок и проголосовать», - добавил Алексей Венедиктов.
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