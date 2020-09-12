РИАМО - 12 сен. В столице завершилось онлайн-голосование на выборах в советы депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский, теперь проголосовать москвичи смогут на участках 13 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На избирательных участках завтра, 13 сентября, ждут тех, кто не участвовал в онлайн-голосовании, а также избирателей, которые зарегистрировались для участия в дистанционном голосовании, но не получали доступ к электронному бюллетеню», — отмечается в материале.

Чтобы проголосовать, гражданам понадобится паспорт. Если по состоянию здоровья 13 сентября горожанин не сможет прийти на участок, то нужно оставить заявление в участковой избирательной комиссии до 14:00 воскресенья, чтобы проголосовать дома.

К избирателю придут на дом с переносным ящиком для голосования и бюллетенем.

В округах выберут по два депутата. Участвовать в выборах могут лишь граждане с постоянной регистрацией на территории округов Марьино и Бабушкинский.

Те, кто проголосовал, смогут поучаствовать в проекте «Миллион призов».