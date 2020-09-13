РИАМО - 13 сен. Единый день голосования наступил в России, жители двух районов Москвы в воскресенье могут проголосовать на выборах муниципальных депутатов.

Довыборы депутатов проходят в столичных районах Марьино и Бабушкинский. В каждом районе выберут двух парламентариев.

Всего в муниципальных округах Марьино и Бабушкинский насчитывается порядка 69 тысяч избирателей. В воскресенье избирателей ждут на 30 участках. Также есть возможность проголосовать на дому.

Ранее на портале mos.ru состоялось онлайн-голосование в рамках муниципальных выборов в столице. Для участия в электронном голосовании необходимо было подать заявку и проголосовать с любого устройства в течение 11 и 12 сентября.​