РИАМО - 13 сен. В воскресение жители Подмосковья проголосуют на муниципальных выборах в рамках Единого дня голосования.

Всего в Московской области проходят 18 избирательных кампаний. В семи муниципалитетах проводятся основные выборы депутатов, еще в 11 - дополнительные выборы депутатов.

Голосование на основных выборах в советы депутатов в Подмосковье решили сделать трехдневным. Так, избирательные участки в Подольске, Балашихе, Молодежном, Электростали, Лыткарине, Фрязине и Дмитровском округе открылись для досрочного голосования еще 11 сентября.

Довыборы проходят в Егорьевске, Красногорске, Люберцах, Богородском округе, Наро-Фоминском округе, Талдомском округе, Воскресенске, Ступине, Истре, Рузском округе и Звездном городке.

Всего в Подмосковье будут избраны 183 депутата. Для участия в выборах зарегистрировали 672 кандидата. Количество избирателей превышает 1 миллион человек.