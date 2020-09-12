РИАМО - 12 сен. История Балашихи начиналась с маленького фабричного поселка, сейчас это крупнейший муниципалитет Подмосковья, здесь проживает более 500 тысяч человек, вице- губернатор Наталья Виртуозова поздравила жителей с 190-летием города, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Губернатор провел свою первую встречу с жителями восемь лет назад здесь, в ДК «Балашиха» — тогда он был в полуразрушенном состоянии. Сегодня мы встречаемся в новом просторном здании. От имени губернатора хочу передать самые искренние поздравления с юбилеем», — сказала Виртуозова.

Вице-губернатор отметила, что город преобразился, стал зеленым и красивым. Также она вместе с главой городского округа Сергеем Юровым была в парках «Солнечный» и «Пехорке», последнюю посещает самое большое количество людей в Московской области, это абсолютный лидер по посещаемости.

«Чувствуется работа слаженной команды, и каждый житель знает, что может повлиять на то, что происходит в его муниципалитете», — добавила вице-губернатор.

Наталья Виртуозова вручила памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», учрежденные президентом РФ, заместителю главы администрации Балашихи Лилии Татевосян и председателю Общественной палаты округа Елене Жаровой. Председателю Московской областной думы Игорь Брынцалову присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Балашиха».

«Огромный путь прошла Балашиха за эти годы. Сегодня это крупный муниципалитет с развитой промышленностью, наукой, бизнесом, образованием, медициной и всей социальной сферой. Хочу искренне поблагодарить жителей, коллективы и организации Балашихи за добросовестный труд и от души пожелать всего самого доброго», - подчеркнул Игорь Брынцалов.

Сегодня в Балашихе состоялся легкоатлетический забег RunFest, проходят фестиваль уличной культуры UrbanFest, детские мастер-классы, выступления творческих коллективов. Хедлайнер — группа «Премьер-министр». Завершится праздник салютом, который дадут с 10 площадок.

«Благодаря поддержке губернатора и правительства Московской области Балашиха развивается, мы гордимся своими предприятиями и трудовыми династиями, создаем рабочие места. За последние 5 лет открыли 15 школ, 30 детсадов, восемь поликлиник, три спортивных объекта, появляются парки – здесь становится комфортно жить», - отметил глава Балашихи Сергей Юров.