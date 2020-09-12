РИАМО - 12 сен. История Балашихи начиналась с маленького фабричного поселка, сейчас это крупнейший муниципалитет Подмосковья, здесь проживает более 500 тысяч человек, вице- губернатор Наталья Виртуозова поздравила жителей с 190-летием города, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Вице-губернатор отметила, что город преобразился, стал зеленым и красивым. Также она вместе с главой городского округа Сергеем Юровым была в парках «Солнечный» и «Пехорке», последнюю посещает самое большое количество людей в Московской области, это абсолютный лидер по посещаемости.
«Чувствуется работа слаженной команды, и каждый житель знает, что может повлиять на то, что происходит в его муниципалитете», — добавила вице-губернатор.
Наталья Виртуозова вручила памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», учрежденные президентом РФ, заместителю главы администрации Балашихи Лилии Татевосян и председателю Общественной палаты округа Елене Жаровой. Председателю Московской областной думы Игорь Брынцалову присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Балашиха».
Сегодня в Балашихе состоялся легкоатлетический забег RunFest, проходят фестиваль уличной культуры UrbanFest, детские мастер-классы, выступления творческих коллективов. Хедлайнер — группа «Премьер-министр». Завершится праздник салютом, который дадут с 10 площадок.
«Благодаря поддержке губернатора и правительства Московской области Балашиха развивается, мы гордимся своими предприятиями и трудовыми династиями, создаем рабочие места. За последние 5 лет открыли 15 школ, 30 детсадов, восемь поликлиник, три спортивных объекта, появляются парки – здесь становится комфортно жить», - отметил глава Балашихи Сергей Юров.
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