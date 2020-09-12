РИАМО - 12 сен. Памятник из черного гранита в виде расколотого доллара установили на могиле основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди на столичном Троекуровском кладбище, сообщает Nation News.

Рядом с долларом находится развернутая книга с цитатой из «Фауста» писателя Иоганна Вольфганга фон Гете. Памятник появился после очередного дня рождения Мавроди, которое было 11 августа.

«Он даже не подозревал, что деньги вкладчиков осядут в карманах нечестных людей, а его самого обвинят во всех смертных грехах. Мы тоже в 90-х всей семьей вложили свои ваучеры в «МММ». Первые года три получали дивиденды, а потом Сергея Мавроди посадили, а АО ликвидировали», — рассказал куратор проекта «Мемориалы России», продюсер Андрей Загорский.

Создатель крупнейшей в России финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди скончался в Москве 26 марта 2018 года на 63-м году жизни. Существует предположение, что Мавроди похоронили на деньги вкладчиков, однако официального подтверждения этой информации нет.​​