РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 сен. Соревнования по IT-компетенциям в рамках национального чемпионата WorldSkills Russia начнутся на базе колледжа подмосковного Красногорска 13 сентября, сообщается на странице Красногорского колледжа в соцсети Facebook.

«Сегодня (12 сентября - ред.) учащиеся 15 СОШ Красногорска Ярчук Тимофей и Крыцкий Ян ознакомились с рабочими местами, прошли инструктаж от главного эксперта в онлайн-формате, подписали протоколы. Они соревнуются по компетенции «Сетевое и системное администрирование» - Юниоры 14+. Завтра, 13 сентября, первый соревновательный день», - говорится в сообщении.

Отмечается, что чемпионат проходит в рамках национального проекта «Образование» с 6 по 21 сентября 2020 года. В этом году в соревнованиях принимают участие более 2,8 тысячи участников из регионов России. Впервые состязания проходят в дистанционно-очном формате.

В составе сборной команды Московской области студент 4-го курса Красногорского колледжа Хатыпов Максим выступает в соревнованиях по компетенции «Веб-дизайн и разработка», студент 3-го курса Пономарев Андрей - по компетенции «Кирпичная кладка», школьники 15 СОШ Красногорска – Ярчук Тимофей и Крыцкий Ян по компетенции «Сетевое и системное администрирование», Перепелица Андрей и Каварьянц Мария по компетенции «Разработка виртуальной и дополненной реальности».