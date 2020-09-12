РИАМО - 12 сен. Финал Кубка России по мотоболу прошел в Видном Ленинского округа в рамках празднования Дня города, хозяева поля из «Металлурга» обыграли команду «Колос» из Ставропольского края со счетом 4:0, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На состязании присутствовал глава Ленинского округа Алексей Спасский и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

«Для Видного мотобол - это его история, его традиции, это кумиры для подрастающего поколения его жителей», — сказал Фетисов.

По традиции соревнования по мотоболу проходят в Видном в преддверии Дня города. Видновская команда «Металлург» — самая титулованная в России, она неоднократно выигрывала чемпионаты страны и первенства Европы.

На церемонии награждения победителей представители компании Motul, которая является спонсором «Металурга», безвозмездно передали муниципалитету автомобиль скорой помощи марки Ford.

Спасский поздравил спортсменов с победой, а также поблагодарил болельщиков и спонсоров мероприятия.

«Администрация берет на себя обязательства в течение ближайшего спортивного сезона обновить подвижной состав команды», — сказал глава округа.