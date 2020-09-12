РИАМО - 12 сен. Число проведенных в России тестов на наличие коронавирусной инфекции составило более 40 миллионов, с начала пандемии в стране зафиксировали свыше 1 миллиона случаев заражения, сообщает kp.ru.

«В Российской Федерации проведено более 40,2 миллиона тестов на коронавирус. За прошедшие сутки сделано 356 тысяч тестов», — отмечается в материале.

За сутки в стране зафиксировали 5488 случаев заражения Covid-19 в 85 регионах. За весь период пандемии зарегистрировано 1 057 362 случая инфицирования, скончались 18 484 пациента, вылечились 873 535 человек.

Распространение коронавирусной инфекции началось из китайского города Ухань в конце прошлого года. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии Covid-19.​​

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Текстовая трансляция

12 СЕНТЯБРЯ

- За прошедшие сутки в лабораториях России провели 356 тысяч тестов на Covid-19. Общее количество исследований превысило 40 миллионов.

- Почти 50% новых случаев Covid‑19 в Москве выявили у людей младше 45 лет. Около 37,8% случаев зарегистрировали у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 11,3% — у детей.

- За сутки в России зарегистрировали 5 488 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 170 больных.В Москве - 670.

- Первую партию вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» направили в регионы России. В рамках «пилотной» поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, распределение и организация вакцинации от Covid -19 граждан, входящих в группу повышенного риска.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 12 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 4 968 человек.

- В столице за минувшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 1 143 человека, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 228,5 тысяч пациентов.