РИАМО - 12 сен. На месте жесткой посадки легкого самолета SportStar в подмосковном Щелкове работают 45 человек и 14 единиц техники, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в частично заполненный водой песчаный карьер в районе села Душоново. Изначально на место отправили 36 человек и 11 единиц техники.

«В песчаном карьере, частично заполненном водой, обнаружены обломки и детали раскрывшейся парашютной системы», — отмечается в материале.

Экскаватор извлек борт из воды. Находившиеся в самолете пассажир и пилот погибли.

Видео с места жесткой посадки самолета в подмосковном Щелкове>>