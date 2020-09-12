РИАМО - 12 сен. Актер Михаил Ефремов, который осужден на восемь лет колонии за гибель человека в «пьяном» ДТП, наладил прекрасные отношения с сокамерниками в столичном СИЗО-5, сообщает Газета.ru.

«Его уже перевели из карантина в постоянную камеру. В ней четыре места и пока три человека. Михаил сказал, что отношения с сокамерниками у него отличные», — написала в Facebook член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) города Москвы Марина Литвинович.

Артист рассказал, что уже договорился с сокамерниками ходить в спортзал изолятора, чтобы вместе играть в настольный теннис.

По словам Литвинович, Ефремов ни на что не жалуется. В его камере есть холодильник и телевизор.

В начале июня джип Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Пресненский суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за нарушение правил дорожного движения, которое было совершено в состоянии опьянения​ и повлекло по неосторожности смерть человека.