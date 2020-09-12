В городском округе Щелково в районе села Душоново произошла жесткая посадка легкомоторного самолета SportStar, два человека погибли,
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
|Температура
|+14˚C … +16˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|754 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮЗ 6 м/с
|Температура
|+19˚C … +21˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|748 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮЗ 9 м/с
|Температура
|+13˚C … +15˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|748 мм рт. ст.
|Ветер
|СЗ 6 м/с
В городском округе Щелково в районе села Душоново произошла жесткая посадка легкомоторного самолета SportStar, два человека погибли,
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Вы успешно вошли в свой аккаунт.
Письмо с подтверждением регистрации отправлено на указанный вами адрес. Необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, указанной в письме.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии