РИАМО - 12 сен. Музеефикация Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади в Москве не противоречит градозащитному законодательству, сообщил РИАМО в субботу представитель общественного движения «Архнадзор», которое способствует сохранению исторических памятников на территории Москвы.

Ранее Союз архитекторов России инициировал сбор идей по ре-использованию Мавзолея Ленина. Архитекторы считают, что в будущем тело вождя будет предано земле и Мавзолей утратит свою функцию усыпальницы, поэтому необходимо подумать, как использовать опустевший Мавзолей в дальнейшем. Отмечается, что возможно превращение архитектурного памятника в музей истории Мавзолея.

«Захоронение тела Ленина и музеефикация Мавзолея не являются градозащитным вопросом. Градозащитный аспект этой темы - сохранность саркофага в реконструкции 1973 года, не входящего в предмет охраны памятника, утвержденный министерством культуры России в 2019 году», - сказал собеседник агентства.

По его словам, говорить о каких-либо сроках реализации проекта по музеефикации Мавзолея пока рано.