РИАМО - 12 сен. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с жесткой посадкой легмоторного самолета в Подмосковье, сообщается на сайте ведомства.
Инцидент произошел в субботу около 17 часов в городском округе Щелково. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на воду в районе села Душоново.
«По предварительной информации, разрешения на полет в этом районе не выдавалось», - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.
По информации МЧС, самолет упал в песчаный карьер, частично заполненный водой. В результате крушения погибли пилот и пассажир, находившиеся на борту.
Видео с места жесткой посадки самолета в подмосковном Щелкове>>
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