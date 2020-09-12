РИАМО - 12 сен. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с жесткой посадкой легмоторного самолета в Подмосковье, сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел в субботу около 17 часов в городском округе Щелково. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на воду в районе села Душоново.

«По предварительной информации, разрешения на полет в этом районе не выдавалось», - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.

По информации МЧС, самолет упал в песчаный карьер, частично заполненный водой. В результате крушения погибли пилот и пассажир, находившиеся на борту.

Видео с места жесткой посадки самолета в подмосковном Щелкове>>