РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 сен. Учащиеся школ Балашихи познакомились с работой квантумов на фестивале технического творчества «Технопарк-2020», который прошел на базе школы №14, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Детский технопарк «Кванториум» в субботу стал точкой празднования юбилея Балашихи.

«Фестиваль технического творчества «Технопарк-2020» объединил учащихся разных школ города, которые смогли познакомиться с работой квантумов. Участники фестиваля научились управлять квадрокоптером, узнали, как создать свое мобильное приложение, попробовали себя в роли биологов и напечатали поделки на 3D-принтере», - говорится в сообщении.

Также на площадке «Кванториума» смогли провести мастер-классы представители других школьных объединений Балашихи. Все занятия прошли бесплатно. Дети получили возможность записаться в понравившиеся кружки.

В День города в Балашихе праздничные мероприятия проходят сразу на нескольких площадках – на площади Ледового дворца, парках «Пехорка», Пестовском и на улице Заречной, на центральной площади в микрорайоне Железнодорожный. Хедлайнером станет группа «Премьер-министр». Завершится праздник салютом, который в этом году дадут с 10 площадок.