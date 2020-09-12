РИАМО - 12 сен. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организовало доследственную проверку по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Щелкове, сообщается на сайте ведомства.

«Следственно-оперативная группа выехала на место жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел около 17:00 в районе села Душоново. По информации МЧС, самолет упал в песчаный карьер, частично заполненный водой. На борту находились пилот и пассажир, оба погибли.

Видео с места жесткой посадки самолета в подмосковном Щелкове>>