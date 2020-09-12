РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 сен. В субботу, день празднования 190-летия Балашихи, на сцене у Ледового дворца проходит концерт музыкальных групп, хедлайнером вечера станет группа «Премьер-министр», она выступит в 21:00, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В День города в Балашихе праздничные мероприятия проходят сразу на нескольких площадках – на площади Ледового дворца, парках «Пехорка», Пестовском и на улице Заречной, на центральной площади в микрорайоне Железнодорожный.

«На сцене у Ледового дворца в течение дня проходит концерт музыкальных групп. Хедлайнер вечера, группа «Премьер-министр», выступит в 21:00», – говорится в сообщении.

На площади также проходит выставка предприятий Балашихи, где жители могут узнать о том, что производится в городе, и принять участие в активностях.

«Например, на стенде завода «Криогенмаш» можно заморозить розу, а на стенде фабрики обоев «Палитра» – поучаствовать в беспроигрышной лотерее», – добавляется в материале.

На площади организовали и фестиваль фудтраков – это вагончики с фаст-фудом на любой вкус: от бургеров до японских блинчиков.

На улице Парковой вдоль парка «Пехорка» проходит фотовыставка по истории Балашихи. Здесь же можно сфотографироваться с живыми фигурами – «бронзовыми» хоккеистом, строителем. Также в этой зоне проходят театрализованные представления с участием мимов.

Завершится праздник салютом, который в этом году дадут с 10 площадок.