РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 сен. В городском округе Щелково в районе села Душоново произошла жесткая посадка легкомоторного самолета SportStar, два человека погибли, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России.

Самолет упал в песчаный карьер, частично заполненный водой, на поверхности воды наблюдаются обломки и раскрывшаяся парашютная система.

«На борту находились 2 человека (пилот и пассажир). Обнаружены погибшими», - говорится в сообщении.

Для проведения поисково-спасательных работ привлекли 36 человек и 11 единиц техники. На место направлены также ГИМС, водолазный отряд.

Видео с места жесткой посадки самолета в подмосковном Щелкове>>