РИАМО - 12 сен. В подмосковном Щелкове самолет совершил жесткую посадку, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Московской области.

«В 17:00 от очевидца на пульт оператора «системы 112» городского округа Щелково поступило сообщение о том, что в районе села Душоново городского округа Щелково произошла жесткая посадка сверхлегкого самолета EuroStar», - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, на борту находился один человек – пилот.

Он отметил, что к месту происшествия своевременно направлены силы и средства. Всего привлечено 34 человека, десять единиц техники, в том числе от МЧС России семь человек, две единицы техники.