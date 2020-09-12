РИАМО – 12 сен. Кабинет министров России расширил перечень премий в области науки и культуры, которые не будут облагаться налогами, сообщает Газета.ru.

«Речь идет о четырех премиях, которые вручаются раз в три года Российской академией наук (РАН), – А.А. Баева, А.А. Бочвара, В.А. Коптюга и Д.С. Лихачева», –​ отмечается в материале.

Также не будет облагаться налогами премия РАН по популяризации науки, которую вручают каждый год.

Кроме того, в список вошли президентские премии в области культуры и искусства – премия Международного конкурса оперных певцов имени Елены Образцовой и премия Кандинского.

Литературные премии «Ясная Поляна», «НОС», «Лицей» и премия Александра Солженицына тоже пополнили перечень.

Еще исключили из списка 11 премий, которые перестали существовать.