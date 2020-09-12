РИАМО - 12 сен. Медики аэропорта Домодедово одни из первых столкнулись с коронавирусной инфекцией, в рамках акции «Пожалуйста, дышите!» в День оказания первой медицинской помощи на сайте проекта опубликованы истории врачей аэрогавани, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Аэропорт опубликовал истории врачей на сайте, а также их портреты и слова благодарности разместил на видеостене длиной 69 метров и высотой 2 метра на рекламном экране в центре терминала.

«Медики в аэропорту обладают знаниями в различных областях – мы всегда должны быть готовы к любым возникающим ситуациям. Когда мир столкнулся с пандемией, пришлось взять на себя и эту задачу – не допустить распространения Covid-19 в зоне нашей ответственности», – сказал главный врач, руководитель медицинского отдела московского аэропорта Домодедово Сергей Махнев.

Он отметил, что в аэропорту в сжатые сроки перестроили процесс обслуживания международных рейсов, мониторинга здоровья сотрудников и расширили спектр лабораторных анализов в терминале. До сих пор специалисты круглосуточно в защитных костюмах берут анализы у пассажиров, проводят осмотры и выявляют зараженных.

Проект «Пожалуйста, дышите!» создан для поддержки российских врачей, волонтеров, сотрудников больниц и всех, кто на передовой борется с Covid-19.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

12 СЕНТЯБРЯ

- Почти 50% новых случаев Covid‑19 в Москве выявили у людей младше 45 лет. Около 37,8% случаев зарегистрировали у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 11,3% — у детей.

- За сутки в России зарегистрировали 5 488 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 170 больных.В Москве - 670.

- Первую партию вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» направили в регионы России. В рамках «пилотной» поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, распределение и организация вакцинации от Covid -19 граждан, входящих в группу повышенного риска.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 12 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 4 968 человек.

- В столице за минувшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 1 143 человека, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 228,5 тысяч пациентов.