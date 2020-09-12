РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. Огнеборцы подмосковного Подольска ликвидировали возгорание в одном из строений в деревне Александровка на улице Садовой, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«12 сентября в 15:08 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Подольск, деревня Александровка, улица Садовая. В 15:55 пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие четыре единицы техники и 16 человек.