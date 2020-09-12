РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. Во время торжественного открытия Дня Карамзина в государственном музее-усадьбе «Остафьево» - «Русский Парнас» в новой Москве депутат Московской городской думы Александр Козлов вручил благодарственное письмо директору музея Юрию Евтюхину, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

День Карамзина прошел в субботу в государственном музее-усадьбе «Остафьево» - «Русский Парнас». В программе праздника были лекторий, литературно-музыкальная гостиная «Карамзину следовал я», литературно-исторический марафон «Предания веков», детская программа «Карамзинариум», мастер-классы и викторины. Совместно с клубом воздухоплавателей города Жуковский провели презентацию проекта «Усадьба аэронавтики».

«Благодарен руководству музея за то гостеприимство и радушие, которым здесь одаривают каждого посетителя. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство музея за сотрудничество и от имени Московской городской думы вручить директору Евтюхину благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество, активное участие в общественной жизни новой Москвы и большой личный вклад в культурное развитие ТиНАО», - сказал Козлов.

На открытых концертных площадках в усадебном парке исполняли классическую и народную музыку. Драматическа театр-студия имени А.С. Рудницкого представила театрально-поэтическую композицию. Гости праздника могли приобрести интересные издания по истории и литературе, а ярмарка «Город мастеров» порадовала разнообразием сувенирной продукции.