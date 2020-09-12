РИАМО - 12 сен. В столице и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра до утра 15 сентября, сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение о сильном ветре в городе действует с 09:00 13 сентября до 09:00 15 сентября, а в области - с 07:00 13 сентября до 07:00 15 сентября.

Также «желтый» уровень погодной опасности объявили на территории Рязанской и Ярославской областей Центрального федерального округа. На территории Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Белгородской и Курской областей объявлен следующий, «оранжевый», уровень погодной опасности.

В Московском регионе 13 и 14 сентября будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днем в воскресенье составит 18-20 градусов тепла, ночью она опустится до плюс 10-12 градусов. А днем в понедельник столбики термометра покажут плюс 13-15 градусов тепла. Порывы ветра в эти дни могут усиливаться до 17 метров в секунду.