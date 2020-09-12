РИАМО - 12 сен. В подмосковной Коломне планируют открыть шелкопрядную фабрику, которая будет выпускать традиционную коломенскую узорную ткань, сообщила журналистам в субботу генеральный директор центра познавательного туризма «Коломенский посад» Наталья Никитина.

«Это будет реальное производство. В начале это будет узорная ткань в небольшом объеме», - сказала Никитина.

Она добавила, что в настоящее время в Коломне идет поиск подходящего помещения для открытия фабрики. Предполагается, что это место станет творческой лабораторией с арт-резиденцией, выставочными залами и музейный пространством.

Ранее в составе коломенского музея-лаборатории «Шелковая фабрика» открыли коворкинг для специалистов по текстилю. Авторы проекта намерены возродить ныне забытый бренд и создать комплексное пространство, где будут представлены старые и новые технологии шелкопрядения.

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