РИАМО - 12 сен. На юге столицы с 19 сентября этого года до 15 июля 2021 года перекроют нечетную сторону Чонгарского бульвара для строительства новой станции метро, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На юге Москвы скоро появится новая станция метро. В связи с работами до лета 2021 года движение по нескольким участкам будет ограничено. Нечетную сторону Чонгарского бульвара от Артековской до Ялтинской улицы перекроют полностью», - отмечается в материале.

Также ограничат движение на четной стороне Чонгарского бульвара от дома 16, корпус 1 до дома 8, корпус 1; на Ялтинской улице от Чонгарского бульвара до дома 2; на улице Аптековской от дома 1 до Чонгарского бульвара; на площади Академика Виншевского от Ялтинской улицы до Аптековской улицы.