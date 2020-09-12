РИАМО - 12 сен. В Москве павильон №64 «Оптика» на ВДНХ готовится к реставрации, во время подготовительных работ была найдена композиция «Праздничный Ленинград», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Во время работ нашли интересный горельеф, годами скрытый за фальшстеной. Скульптурная композиция «Праздничный Ленинград» находится в торце круглого зала», - написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Горельеф отображает шествие горожан у Финляндского вокзала. Это второй сохранившийся горельеф на выставке. Его создавало большое количество именитых мастеров.

Собянин отметил интересный факт: такая же композиция находится на питерской станции метро «Нарвская». Ранее павильон №64 назывался «Ленинград и Северо-Запад».

Павильон после реставрации посвятят компании РЖД.