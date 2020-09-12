РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 сен. На фестивале «Красногорск – столица рок-н-ролла» в парке «Ивановские пруды» в подмосковном Красногорске в субботу выступят 11 коллективов, сообщила организатор мероприятия Даша Махортова.

«Рокстория» проводит уже четвертый фирменный фестиваль «Красногорск – столица рок-н-ролла». Мы им очень гордимся, это венец работы рок-сообщества. Выступают 10 команд, в которых играют наши земляки-красногорцы. Кроме того, второй раз мы пригласили хедлайнера – группу «Смех», – сказала Махортова.

Она отметила, что на фестивале прозвучит рок-музыка на разный вкус. Восемь групп-участниц входят в красногорское сообщество рок-музыкантов «Рокстория». Еще два коллектива получили право выступить на фестивале по итогам отборочного тура.

Выступление хедлайнера начнется в 21:00.

«Группа «Смех» – это наши соседи из Истры. Это достаточно известный коллектив, вся Россия их слушает. Группа в чем-то провокационная», – добавила Махортова.

Завершение фестиваля планируется на 22:00.

«Мы позаботимся закончить выступления вовремя и не мешать городу спать», – заключила Махортова.