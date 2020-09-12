РИАМО - 12 сен. Книги 40 издательств представили участникам ярмарки, которая проходит в рамках традиционного фестиваля «Антоновские яблоки» в подмосковной Коломне, сообщила журналистам в субботу министр культуры Московской области Елена Харламова.

В субботу в Коломне стартовал VIII Международный яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки». Тему нынешнего фестиваля обозначили как «Ткань неспешной жизни».

«Сюда (на фестиваль «Антоновские яблоки» - ред.) всегда приезжают лучшие издательства. В этом году у нас 40 издательств», - сказала Харламова.

Она отметила, что большую часть представленных на ярмарке книг составляет детская литература.

Фестиваль «Антоновские яблоки» проходит в Коломне с 2011 года. В этом году в программу вошли презентации книг, ярмарка коломенских сладостей, спектакли и мастер-классы. Завершится мероприятие музыкальным концертом на берегу Москвы-реки.

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