РИАМО - 12 сен. Правительство России решило дополнительно выделить 35 миллиардов рублей для выплаты пособий по безработице, соответствующее распоряжение подписал глава Кабмина Михаил Мишустин, сообщает Газета.ru.

«На выплату пособий по безработице направят еще 35,3 миллиарда рублей», — отмечается в материале.

До 31 августа для выплаты пособий было выделено 109,4 миллиарда рублей, что более чем на 80% больше предусмотренной в бюджете суммы.

Чтобы избежать невыплаты пособий по безработице, правительство приняло решение выделить дополнительные средства.

Ранее в Москве увеличили пособие по безработице в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Выплаты составили 19,5 тысячи рублей.​​