РИАМО - 12 сен. Решение о будущем Мавзолея В. И. Ленина должно принимать общество, при этом уже сейчас в историческом сооружении можно организовать дополнительную экспозицию об истории этого архитектурного памятника, сообщил РИАМО в субботу научный сотрудник Музея Москвы, историк Денис Ромодин.

Ранее Союз архитекторов России инициировал сбор идей по ре-использованию Мавзолея Ленина на Красной площади. Архитекторы считают, что в будущем тело вождя будет предано земле и Мавзолей утратит свою функцию усыпальницы, поэтому необходимо подумать, как использовать опустевший Мавзолей в дальнейшем. Отмечается, что возможно превращение архитектурного памятника в музей истории Мавзолея.

«Конечно, обновление Мавзолея и вынос из него тела Ленина – сложный политический и общественный вопрос. Поэтому я считаю, что судьбу этого объекта должен решать не один человек, а общество», - сказал Ромодин.

По его словам, не стоит забывать о том, что Мавзолей является памятным местом. За ним находится огромный некрополь, где похоронены известные политические деятели.

«Мавзолей является мемориалом, но определенно ему необходимо некоторое переосмысление. Комплекс имеет очень интересную историю, о которой мало кто знает. К примеру, изначально на этом месте был деревянный мавзолей», - добавил Ромодин.

Эксперт отметил, что существующий комплекс Мавзолея позволяет организовать в нем дополнительную экспозицию, в рамках которой можно подробно представить историю объекта и медицинских экспериментов над телом Ленина.