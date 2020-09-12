РИАМО - 12 сен. Подмосковная Коломна выступает хранителем и проводником нематериального культурного наследия, что важно не только для Московской области, но и для всего мира, сообщила журналистам в субботу министр культуры региона Елена Харламова.

В Коломне в восьмой раз проводится Международный яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки». Тему нынешнего фестиваля обозначили как «Ткань неспешной жизни». Так организаторы обратили внимание на те ценности, которые оказались действительно важны после «замедления» всех сфер жизни из-за пандемии коронавируса и самоизоляции.

«Посыл этого фестиваля в том, что помимо материальных ценностей, уходят и нематериальные ценности. Это рецепты, вкусы, манера говорить. Коломна выступает как раз хранителем этих традиций <...> в международном пространстве», - сказала Харламова.

По мнению главы подмосковного Минкультуры, фестиваль «Антоновские яблоки» является одним из самых творческих в России.

Коломна – настоящий подмосковный музей под открытым небом. Главные достопримечательности города - Коломенский кремль, музей «Коломенская пастила», музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и другие». Кроме того, туристам стоит заглянуть в музей «Калачная», музейную лавку «Тайны рецептов кухмейстера П. П. Шведова», музей «Тайны коломенской медовуши», Дом самовара и музей трамваев.

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