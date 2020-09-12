РИАМО - 12 сен. Три бассейна с подогревом откроют в благоустроенном парке Северного речного вокзала в Москве следующим летом, сообщается в Instagram-аккаунте столичного комплекса городского хозяйства.

Новый благоустроенный парк и набережная стали настоящей жемчужиной столицы, в создании которой участвовали 7,5 тысяч специалистов комплекса городского хозяйства.

«Что такое парк Северного речного вокзала? Это 17 восстановленных причалов, 11 детских и спортивных площадок, три бассейна - их откроют уже следующим летом - и зона с кафе», - отмечается в сообщении.

Зона отдыха с бассейнами появится в южной части набережной. Здесь смогут одновременно находиться до 200 человек.

Здание Северного речного вокзала, построенное в 30-х годах прошлого века, открыли после реставрации 5 сентября. Также жители и гости Москвы получили благоустроенный парк. Общая территория парка составляет 49 гектаров.

Специалисты воссоздали два исторических фонтана и устроили один новый, отреставрировали скульптуры «Водный путь» и «Спорт», а также установили торговые павильоны в стиле 1930-1950-х годов и садовые диваны.

На набережной также появился 400-метровый ручей со шлюзами и подсветкой, имитирующий канал имени Москвы, с миниатюрой здания Северного речного вокзала. На создание этих копий понадобилось 5 тонн латуни.