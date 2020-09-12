РИАМО - 12 сен. Глава подмосковного Ленинского округа Алексей Спасский поздравил жителей с Днем Ленинского округа и юбилеем города Видное, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
Торжественные мероприятия начались с молебна в Георгиевском храме и возложения цветов к Вечному огню на Аллее Славы. Ключевой частью праздника по традиции стало чествование людей труда. Церемония состоялась у стелы основателям города.
Среди удостоенных звания лауреата премии Ленинского округа оказались врачи, работники культуры и образования, сотрудники предприятий, представители общественных организаций.
Поздравить видновчан также приехали депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и депутат Мособлдумы Владимир Жук.
Жук напомнил горожанам, что Видновский край - их общий дом.
«Огромное спасибо всем, кто вносит свой вклад в развитие округа», - добавил депутат.
В течение всего дня в парках, усадьбах и на придомовых территориях для жителей проходят развлекательные мероприятия. Их организовали с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и с соблюдением мер безопасности. Праздничная программа завершится фейерверком.
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