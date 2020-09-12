РИАМО - 12 сен. Глава подмосковного Ленинского округа Алексей Спасский поздравил жителей с Днем Ленинского округа и юбилеем города Видное, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Торжественные мероприятия начались с молебна в Георгиевском храме и возложения цветов к Вечному огню на Аллее Славы. Ключевой частью праздника по традиции стало чествование людей труда. Церемония состоялась у стелы основателям города.

«Видное - один из самых молодых городов Подмосковья. За 55 лет из небольшого заводского поселка он вырос в современный, динамично развивающийся город. И в этом, несомненно, заслуга его жителей», - сказал Спасский, открывая официальную часть праздника.

Среди удостоенных звания лауреата премии Ленинского округа оказались врачи, работники культуры и образования, сотрудники предприятий, представители общественных организаций.

Поздравить видновчан также приехали депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и депутат Мособлдумы Владимир Жук.

«Удивительный город, замечательные люди здесь живут, мне всегда приятно сюда приезжать. Очень рад представлять Ленинский округ в Государственной Думе», - отметил Фетисов, обращаясь к жителям.

Жук напомнил горожанам, что Видновский край - их общий дом.

«Огромное спасибо всем, кто вносит свой вклад в развитие округа», - добавил депутат.

В течение всего дня в парках, усадьбах и на придомовых территориях для жителей проходят развлекательные мероприятия. Их организовали с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и с соблюдением мер безопасности. Праздничная программа завершится фейерверком.