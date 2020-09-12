РИАМО (БАЛАШИХА) – 12 сен. Концерт и ночной кинопоказ проведут в парке «Пехорка» в честь 190-летия Балашихи, вечером на мероприятии выступит группа «Земляне», сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В парке «Пехорка» работают три фотозоны: «Диско», «Аэробика» и «Телевизор». Все желающие могут сделать интересные памятные снимки.

«Уже сейчас на сцене в парке проходит концерт исполнителей и музыкальных групп из Москвы и Санкт-Петербурга. Хедлайнером вечера станет группа «Земляне» – их выступление начнется в 18:15, а в 22:30 в летнем кинотеатре в парке начнется кинопоказ под открытым небом. Жители и гости Балашихи смогут увидеть фэнтези-фильм 2020 года «Ключ времени», – говорится в сообщении.

В День города в Балашихе праздничные мероприятия проходят сразу на нескольких площадках – на площади Ледового дворца, парках «Пехорка», Пестовском и на улице Заречной, на центральной площади в микрорайоне Железнодорожный. Хедлайнером станет группа «Премьер-министр». Завершится праздник салютом, который в этом году дадут с 10 площадок.