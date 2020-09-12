РИАМО (БАЛАШИХА) – 12 сен. Мобильный парк аттракционов из дерева «Вудпарк» теперь работает для жителей Балашихи в Пестовском парке в микрорайоне Железнодорожный, в день празднования 190-летия города он стал центром проведения семейного фестиваля Family Fest, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Для детей и их родителей на семейном фестивале подготовили несколько развлекательных зон. Они могут принять участие в мастер-классах, провести время в зонах виртуальной реальности и спорта. Подарком для жителей Балашихи стал мобильный парк аттракционов из дерева «Вудпарк». Это 60 игр, рассчитанных на детей, взрослых и людей с ограниченными возможностями», – говорится в сообщении.

В День города в Балашихе праздничные мероприятия проходят сразу на нескольких площадках – на площади Ледового дворца, парках «Пехорка», Пестовском и на улице Заречной, на центральной площади в микрорайоне Железнодорожный. Хедлайнером станет группа «Премьер-министр». Завершится праздник салютом, который в этом году дадут с 10 площадок.