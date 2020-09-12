Авария произошла утром в субботу около дома №30 по улице Плещеева. Столкнулись легковые автомобили. Пострадали два ребенка и трое взрослых.
Пострадавшие были госпитализированы.
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Авария произошла утром в субботу около дома №30 по улице Плещеева. Столкнулись легковые автомобили. Пострадали два ребенка и трое взрослых.
Пострадавшие были госпитализированы.
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