РИАМО - 12 сен. Новость о старте конкурса проектов по обновлению Мавзолея Владимира Ленина снова разожгла активную дискуссию о том, какого будущего заслуживают тело вождя мирового пролетариата и его усыпальница.

Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади в центре Москвы. Согласно положению о конкурсе, «совершенно очевидно», что в будущем тело вождя будет предано земле и Мавзолей утратит свою функцию усыпальницы. Поэтому архитекторам предложили подумать, чем может стать опустевший Мавзолей. Отмечается, что историческое строение можно использовать как музей.

Пользователь Twitter Виталий Любченко считает, что Мавзолей должен стать экспонатом тематического парка, посвященного советской эпохе.

«На мой взгляд, мавзолей не использовать надо, а перенести. И сделать большой парк в Подмосковье, где будут выставлены все памятники советской эпохи, которые валяются на территории Третьяковки и в других местах. Сделать по-хорошему тематический парк», – написал пользователь.

Развивая эту мысль, Oliver Bѣll предложил вырыть в таком парке котлован и туда поместить перевернутый Мавзолей, то есть фактически захоронить Ленина на территории тематической экспозиции.

Вариант с захоронением вождя поддерживает и @ZZZ_wincle1000, при этом комментатор считает, что само здание Мавзолея должно оставаться в прежнем виде и на прежнем месте.

«Ленина - похоронить, Мавзолей оставить, заказать у Тюссо восковую копию – как часть истории в таком виде вполне жизнеспособная идея. Из песни слов уже не выкинуть. История состоялась в том виде, в котором произошла. Памятники оставить», – пояснил пользователь.

Среди наиболее радикальных предложений – открыть в Мавзолее сетевой магазин, ресторан быстрого питания или МФЦ, либо вовсе его снести. Такие идеи вызывают резкую реакцию со стороны защитников истории.

«Кому не дает покоя Мавзолей Ленина? Для чего эти идеи? Начинают издалека. Не они Ленина в Мавзолей положили и не им решать его участь. Мавзолей должен быть неприкосновенен!!! Это общая история и уважение к своему прошлому прежде всего!» – написала Татьяна Подольская.

Ряд пользователей выступают за компромиссное решение. Они соглашаются с тем, что тело Ленина необходимо предать земле, а в архитектурном памятнике открыть музей.