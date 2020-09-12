РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. В микрорайоне Дубровицы подмосковного Подольска армируют стены и бетонируют перекрытия двух домов для расселения аварийного жилья, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Для решения вопроса расселения аварийного жилья Подольск одним из первых в регионе решил пойти по пути собственного муниципального строительства. В рамках реализации данного проекта продолжают возведить два муниципальных дома в Дубровицах. Их общая площадь почти 11 тысяч квадратных метров. В современные квартиры в новостройках переедут 119 семей из аварийных домов округа из Кутузова, Дубровиц, а также с улицы Быковской.

«В доме №72А ведут армирование стен второго этажа и бетонирование перекрытий. В ближайшие дни планируют начать гидроизоляционные и каменные работы на первом этаже», - говорится в сообщении.

В доме №17А армируют стены третьего этажа и бетонируют перекрытия второго этажа. Строительство дома планируют завершить до конца ноября 2020 года.