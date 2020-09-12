РИАМО - 12 сен. В Западном административном округе столицы за последние два года привели в порядок более 10 зон отдыха, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сейчас Осенний бульвар в районе Крылатское – это комфортное место для прогулок и отдыха. В 2019 году его южную часть благоустроили по программе «Мой район» (северную часть привели в порядок несколькими годами ранее)», – отмечается в материале.

В пойме реки Ивницы в Можайском районе в прошлом году появился новый парк. Зону у пруда благоустроили: выложили плитку на дорожках, установили лестницы, шезлонги, создали игровые и спортивные зоны.

В 2019 году также привели в порядок и водоем в районе Очаково-Матвеевское: установили скамейки с навесами и проложили дорожки и экотропы.

Парк 50-летия Октября благоустроили по просьбе жителей районов Проспект Вернадского и Раменки. Работы в парке завершили в 2018 году. После обновления здесь появилось 12 зон для занятий спортом: скалодром, скейт-парк, уличные тренажеры, воркаут-зона, места для занятий боксом, пинг-понгом, волейболом, баскетболом и бадминтоном. Кроме того, оборудовали велодорожку длиной четыре километра. Детям обустроили 12 игровых площадок площадью 8,1 тысячи квадратных метров.

Также обновили парк на берегу Большого Солнцевского пруда в рамках проекта «Активный гражданин». В парке поставили длинную полукруглую скамейку, где можно устроиться полулежа, а также вокраут-комплексы, тренажеры и детские игровые площадки.

Территорию Малого Солнцевского пруда привели в порядок в 2019 году. В водоем запустили рыбу, на берегу разместили смотровые террасы, высадили яблони и поставили аттракционы для детей.

Пустырь на Лукинской улице в Ново-Переделкине возле школы №1376 тоже преобразился в сквер с эстрадой и площадками для отдыха. Это произошло благодаря программе «Мой район».

В 2018 году на территории инновационного центра «Сколково» появилась природная зона, расположенная близко к жилым домам. Здесь облагородили пруд, проложили прогулочные маршруты, оборудовали три детские площадки и три спортивные зоны, высадили 400 деревьев и более 15 тысяч кустарников.

Во Внукове появилась Аллея Славы авиации. Здесь можно не только прогуляться, но и посетить музей под открытым небом – информационные стенды расскажут о выдающихся деятелях авиации.

В прошлом году в районе Кунцево в сквере на Молодогвардейской улице обустроили клумбы и цветники, поставили скамейки и качели, а также эстраду.

Парки и природные территории столицы облагораживают по программе «Мой район», главная цель которой – добиться комфорта для москвичей.