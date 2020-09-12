РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. У Подольского выставочного зала установили светящиеся скамейки, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Силами МУЖРП №1 и Подольского комбината благоустройства установили две необычные скамейки и наземный плафон, которые по задумке авторов будут светиться в вечернее и ночное время», - говорится в сообщении.

В Подольском выставочном зале проходят выставки художников, общественные мероприятия и встречи с творческой интеллигенцией и ветеранами. Экспозиционная площадь составляет до 1 тысячи квадратных метров. На первом этаже под выставки используется территория площадью около 480 метров с высотой потолка более 5 метров. Второй этаж галерейного типа с высотой потолка 2,5 метра, площадью 450 квадратных метров.