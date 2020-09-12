РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. На Подольской станции переливании крови сотрудники Госфильмофонда Домодедова стали донорами крови, сообщается в группе «ГБУЗ МО «ПСПК» в соцсети «ВКонтакте».

«11 сентября на Подольской станции переливания крови прошла акция с участием сотрудников Госфильмофонда города Домодедово и наших постоянных доноров. В акции приняли участие 42 донора, которые пополнили банк крови на 19 литров. Спасибо, что остаетесь донорами и дарите частичку добра всем нуждающимся», - говорится в сообщении.

Желающие стать донорами могут обращаться в Подольскую станцию переливании крови на улице Кирова, 9 с 8:00 до 13:00 с понедельника по пятницу. При себе нужно иметь паспорт. Уточнить подробности можно по телефону: 8(496)754-59-81.